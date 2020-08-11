Гаряча Надя Дорофєєва розслабилася на газоні: фото ню

Зірка Надя Дорофєєва знайшла оригінальний спосіб зізнатися у любові літу. Шанувальники у захваті від нового фото Наді!

Надя Дорофєєва розбурхала уяву фоловерів в Instagram відвертим фото.

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На ньому артистка позує оголеною, лежачи на газоні у дворі свого будинку. Її сідниці прикриті джинсовими шортами. Фото вийшло пікантним. "Це я так сильно люблю літо", – підписала знімок Надя.

Раніше Дорофєєва продемонструвала струнку і сексуальну фігуру в пітоновому купальнику. Позувала красуня в басейні під накриттям. Гортайте галерею:

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