Розкішна яхта протаранила причал на Карибах: відео моменту аварії

На Карибських островах 77-метрова моторна яхта з людьми на борту втратила керування і врізалася в причал. Дивіться на відео, як усе було.

На кадрах ролика видно, як дорогуща яхта носом пробиває дерев'яний пірс і пошкоджує кілька човнів яхт-клубу Сен-Мартена в Карибському морі. Повідомляється, що на яхті відмовив бортовий комп'ютер, внаслідок чого управління вийшло з-під контролю.

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Через втрату управління судно двічі зіткнулося з дерев'яними доками, перш ніж повернутися до свого причалу. Постраждалих в результаті інциденту немає.

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