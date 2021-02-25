На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Аеротаксі пролетіло над найбільшою столицею світу: відео
-
- 1
Китайська компанія EHang Holdings Limited розповіла про перший політ автономного двомісного аеротаксі EH216 над найбільшою світовою столицею – Пекіном. Вперше в історії літальний апарат без людини на борту випустили в небо над містом з жорстко регламентованими нормами польотів.
У EHang відзначили, що у лютому 2021 року відразу 2 апарати EH216 AAV (Autonomous Aerial Vehicle, або "автономний повітряний автомобіль") зробили 5 польотів над замерзлим озером Яньці у Пекіні. Випробування проводили при температурі -14 градусів Цельсія: за словами розробників, тести на морозі допомогли продемонструвати безпечність та надійність аеротаксі.
Це цікаво: У Британії з'явиться перший у світі порт для повітряних таксі та дронів: відео
У цілому EH216 AAV встигли зробити понад 10 тисяч пробних польотів, в тому числі з пасажирами на борту, у восьми країнах і 42 містах. Дрони-таксі тестували не тільки на холоді, а й у спекотній пустелі, в тумані та навіть під час тайфуну.
EHang, що спеціалізується на розробках у сфері повітряної мобільності, стала першою компанією, якій дали добро на тестові польоти над Пекіном. Вона збирається продовжити випробування та навіть готується до масового виробництва безпілотників, проте для цього їй ще потрібно отримати дозвіл регулятора.
Розробка аеротаксі EH216 AAV почалася ще у 2018 році. Це двомісний літальний апарат з вісьмома гвинтами, що досягає у довжину 5,6 метра, а в ширину і висоту – по 1,8 метра. Максимальна швидкість безпілотника становить 130 кілометрів на годину, а дальність польоту обмежена 35 кілометрами.
Читайте також: Amazon представила повністю безпілотне роботаксі: відео
-
16:09Аеротаксі пролетіло над найбільшою столицею світу: відео
-
15:51Мавка. Лісова пісня: дивіться трейлер українського мультфільму за твором Лесі Українки
-
15:17У Ford показали найрозкішнішу версію Explorer
-
14:48Режим пенсіонера: Google розробила корисну фішку для власників смарт-телевізорів
-
14:388 березня: чек-ліст подарунків для мами, дружини і доньки
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
14:32Чим годують школярів у різних країнах світу: фото
-
14:16В Україні змінили правила перевезення дітей в автомобілі
-
13:59Відома футбольна уболівальниця засвітила пишні груди у крихітному купальнику
-
13:40Як виглядає дочка зірки Щоденників вампіра Іена Сомерхолдера
-
13:27У Сінгапурі роблять кольорові овочі на 3D-принтері: фото
-
13:12На Занзібарі вводять дрес-код для туристів
-
12:56Perseverance зробив нову величезну панораму з Марса: фото на 360 градусів
-
12:31У чому користь базових простих вправ для схуднення
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:16Нова оптична ілюзія підірвала мережу: її оцінив навіть Ілон Маск (відео)
-
11:47Блогер порівняв у гонці Mazda3 2.5 Turbo і Volkswagen Golf R: неочікуваний результат
-
11:18ТЕСТ: Перевір, наскільки добре ти розбираєшся у творчості Лесі Українки
-
10:49Jerry Heil показала еротичні пози у білизні під час відвертої фотосесії
-
10:20У мережі показали, як примара затягнула дитину під ліжко: моторошне відео
-
09:49У США жінка отримала водійське посвідчення з її фотографією у масці
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 лютого
-
08:52У США випробували міжконтинентальну ракету: відео
-
08:24Науковці заявили, що нудизм може бути корисним
-
08:00Пісні на поезії Лесі Українки у сучасному виконанні: ТОП 10 інтерпретацій віршів поетеси
-
14:16В Україні змінили правила перевезення дітей в автомобілі
-
11:18ТЕСТ: Перевір, наскільки добре ти розбираєшся у творчості Лесі Українки
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 лютого
-
08:00Пісні на поезії Лесі Українки у сучасному виконанні: ТОП 10 інтерпретацій віршів поетеси
-
07:21Як прискорити свій метаболізм: 3 прості та дієві поради
- 24 лютого
-
21:2225 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:14ТОП 8 помилок, які ми допускаємо, користуючись мікрохвильовкою
-
15:16Напої, які обирають відомі героїні з кіно: ТОП 10 рецептів жіночих коктейлів
-
11:43ТЕСТ на Міжнародний День бармена: визнач, який твій ідеальний коктейль
-
09:22Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 лютого
-
07:135 крутих вправ, які ефективно спалюють жир
- 23 лютого
-
21:52Смачно та дуже корисно: 3 натуральні способи побороти безсоння
-
20:17Як змінюються люди у тривалих стосунках: 5 фактів від вчених
-
17:17Легендарний електронний дует Daft Punk розпався: ці треки знає кожен
-
14:30Гаражне зберігання – не завжди перевага: чому не варто тримати авто в гаражі взимку
-
11:53Коли коротка стрижка пасує: перевтілення дівчат, які попрощались з довгим волоссям
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 лютого
-
07:20Варто придивитися: ці автомобілі не дуже дорогі в обслуговуванні
- 22 лютого
-
21:47Від таких жінок ніколи не йдуть чоловіки
-
19:50Легкий психологічний тест: яке зображення асоціюється зі спокоєм
-
17:175 простих порад, які допоможуть прибирати рідше
-
14:24Названі найнадійніші авто з США, які майже не ламаються
-
11:50Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 лютого
-
08:28Голос країни 11 сезон 5 випуск: хто потрапив у команди тренерів