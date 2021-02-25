Аеротаксі пролетіло над найбільшою столицею світу: відео

Китайська компанія EHang Holdings Limited розповіла про перший політ автономного двомісного аеротаксі EH216 над найбільшою світовою столицею – Пекіном. Вперше в історії літальний апарат без людини на борту випустили в небо над містом з жорстко регламентованими нормами польотів.

У EHang відзначили, що у лютому 2021 року відразу 2 апарати EH216 AAV (Autonomous Aerial Vehicle, або "автономний повітряний автомобіль") зробили 5 польотів над замерзлим озером Яньці у Пекіні. Випробування проводили при температурі -14 градусів Цельсія: за словами розробників, тести на морозі допомогли продемонструвати безпечність та надійність аеротаксі.

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У цілому EH216 AAV встигли зробити понад 10 тисяч пробних польотів, в тому числі з пасажирами на борту, у восьми країнах і 42 містах. Дрони-таксі тестували не тільки на холоді, а й у спекотній пустелі, в тумані та навіть під час тайфуну.

EHang, що спеціалізується на розробках у сфері повітряної мобільності, стала першою компанією, якій дали добро на тестові польоти над Пекіном. Вона збирається продовжити випробування та навіть готується до масового виробництва безпілотників, проте для цього їй ще потрібно отримати дозвіл регулятора.

Розробка аеротаксі EH216 AAV почалася ще у 2018 році. Це двомісний літальний апарат з вісьмома гвинтами, що досягає у довжину 5,6 метра, а в ширину і висоту – по 1,8 метра. Максимальна швидкість безпілотника становить 130 кілометрів на годину, а дальність польоту обмежена 35 кілометрами.

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