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Розкішна Rihanna показала звабливий образ до Дня Валентина (18+)

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Спокуслива Rihanna у білизні - фото 1
Спокуслива Rihanna у білизні / instagram.com/badgalriri

Відома співачка Rihanna похизувалась романтичною білизною власного бренду. Тут спекотно!

30-річна барбадоська зірка Rihanna активно працює не лише над новим альбомом, а й над зйомками у фільмах та власною лінійкою засобів для краси. До того ж співачка веде профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 66 млн користувачів. І це не дивно, адже Рі періодично ділиться кадрами зі своїх буднів, а також своїми новими досягненнями.

І ще: Rihanna показала, як готує свою фірмову страву

Нещодавно красуня показала нову романтичну білизну власного бренду Savage X Fenty на своєму тілі. Не дивно, що фото викликало шквал коментарів з компліментами від фанатів. Варто зазначити, що після критики щодо своїх форм, Рі вкотре підтвердила, що виглядає чудово.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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