Дівчина тижня: модель Келлі Брук, яка є володаркою найідеальнішого тіла у світі

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Келлі Брук – 38-річна британська фотомодель, актриса і телеведуча, яка зводить з розуму чоловіків своїм тілом.

Келлі Брук – відома британська фотомодель, актриса і телеведуча, яка завдяки своїм розкішним формам довгий час утримує звання секс-символу всього Об'єднаного королівства, а також є однією з найпрекрасніших жінок століття за версією низки чоловічих видань. Келлі раді бачити всюди: дівчину запрошують у чергове популярне телешоу, рекламний ролик, новий фільм або відверту фотосесію. З роками Брук не здає свої позиції, як і раніше залишаючись звабливою.

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Келлі Брук

Безперечно Келлі Брук – красива та спокуслива жінка, але зовнішність її не вкладається у строгі "стандарти краси", які ми вже звикли бачити на обкладинках модних журналів. І все ж її називають жінкою з найдосконалішим тілом у світі, щонайменш, з наукової точки зору!

Суперечок на тему ідеального жіночого тіла було багато і, щоб припинити всі суперечки, вчені Університету штату Техас вирішили провести наукове дослідження. У ролі піддослідних "мишок" брало участь безліч жінок, але ідеальною була названа фігура Келлі Брук.

Її зріст – 168 см, основні параметри: об'єм грудей – 99 см, об'єм талії – 69 см, об'єм стегон – 92 см. Вона носить бюстгальтери п'ятого розміру і взуття сорокового.

Келлі Брук є володаркою найідеальнішого тіла у світі

Вияснилося, що Келлі є володаркою ідеального тіла, а точніше – тіла з ідеальними пропорціями і параметрами фігури. Знайшли співвідношення її стегон і талії, яке виявилося тією таємничою і бажаною цифрою – 0,7, а якщо бути більш точними, то 0,70588253, яка на підсвідомому рівні починає зводити чоловіків з розуму.

У дослідженні були враховані всі можливі критерії і виміри – аж до округлості стегон, довжини ніг, форми носа і стану волосся.

А найголовніше – її краса повністю від природи! Ніякого силікону, нарощеного волосся, пластичної хірургії і т.д. Насолоджуйся ідеалом:

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