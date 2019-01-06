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Дівчина тижня: модель Келлі Брук, яка є володаркою найідеальнішого тіла у світі
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Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Келлі Брук – 38-річна британська фотомодель, актриса і телеведуча, яка зводить з розуму чоловіків своїм тілом.
Келлі Брук – відома британська фотомодель, актриса і телеведуча, яка завдяки своїм розкішним формам довгий час утримує звання секс-символу всього Об'єднаного королівства, а також є однією з найпрекрасніших жінок століття за версією низки чоловічих видань. Келлі раді бачити всюди: дівчину запрошують у чергове популярне телешоу, рекламний ролик, новий фільм або відверту фотосесію. З роками Брук не здає свої позиції, як і раніше залишаючись звабливою.
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Безперечно Келлі Брук – красива та спокуслива жінка, але зовнішність її не вкладається у строгі "стандарти краси", які ми вже звикли бачити на обкладинках модних журналів. І все ж її називають жінкою з найдосконалішим тілом у світі, щонайменш, з наукової точки зору!
Суперечок на тему ідеального жіночого тіла було багато і, щоб припинити всі суперечки, вчені Університету штату Техас вирішили провести наукове дослідження. У ролі піддослідних "мишок" брало участь безліч жінок, але ідеальною була названа фігура Келлі Брук.
Її зріст – 168 см, основні параметри: об'єм грудей – 99 см, об'єм талії – 69 см, об'єм стегон – 92 см. Вона носить бюстгальтери п'ятого розміру і взуття сорокового.
Вияснилося, що Келлі є володаркою ідеального тіла, а точніше – тіла з ідеальними пропорціями і параметрами фігури. Знайшли співвідношення її стегон і талії, яке виявилося тією таємничою і бажаною цифрою – 0,7, а якщо бути більш точними, то 0,70588253, яка на підсвідомому рівні починає зводити чоловіків з розуму.
У дослідженні були враховані всі можливі критерії і виміри – аж до округлості стегон, довжини ніг, форми носа і стану волосся.
А найголовніше – її краса повністю від природи! Ніякого силікону, нарощеного волосся, пластичної хірургії і т.д. Насолоджуйся ідеалом:
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