Найзвабливіша гравець у покер розбурхала формами в бікіні

Популярна блогерка та професійна гравець у покер Сара Андервуд знову опинилась у центрі уваги мережі через пікантне фото в купальнику і з морозивом. Ця красуня завжди готова до літа!

36-річна американська фотомодель, блогерка та професійний гравець у покер Сара Андервуд активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї більш як 9 мільйонів підписників. І це не дивно, адже там білявка ділиться світлинами своїх буднів та мандрів. Тому, сторінка Сари повна захопливими пейзажами та відвертими знімками.

І ще: Що скаже чоловік? Оля Полякова оголила груди на карантинному селфі (18+)

Хоч зараз і карантин, але це не заважає дівчині публікувати фото. Нещодавно Сара поділилась архівним кадром на Багамах, де позує біля будки з морозивом у розкішному купальнику. Красуня зовсім не соромиться своєї звабливої фігури, але вже мріє про нову відпустку.

instagram.com/saraunderwood

Читайте також: Скандальна Ірина Морозюк показала себе до та після пластики