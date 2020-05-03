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Найзвабливіша гравець у покер розбурхала формами в бікіні

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Сара Андервуд в купальнику - фото 1
Сара Андервуд в купальнику / instagram.com/saraunderwood

Популярна блогерка та професійна гравець у покер Сара Андервуд знову опинилась у центрі уваги мережі через пікантне фото в купальнику і з морозивом. Ця красуня завжди готова до літа!

36-річна американська фотомодель, блогерка та професійний гравець у покер Сара Андервуд активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї більш як 9 мільйонів підписників. І це не дивно, адже там білявка ділиться світлинами своїх буднів та мандрів. Тому, сторінка Сари повна захопливими пейзажами та відвертими знімками.

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Хоч зараз і карантин, але це не заважає дівчині публікувати фото. Нещодавно Сара поділилась архівним кадром на Багамах, де позує біля будки з морозивом у розкішному купальнику. Красуня зовсім не соромиться своєї звабливої фігури, але вже мріє про нову відпустку.

instagram.com/saraunderwood - фото 401578
instagram.com/saraunderwood

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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