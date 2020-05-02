Що скаже чоловік? Оля Полякова оголила груди на карантинному селфі (18+)

Хейтер чи Фанат – нова рубрика, в якій українські зірки отримують шквал критики та засипаються з ніг до голови компліментами. На чиїй стороні ви – вирішувати тільки вам!

Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України. Дивіться, чим же вони вражали нас цього тижня.

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Ох, гаряченька цього тижня буде підбірка. Ми вам однозначно гарантуємо! Не будемо навіть зволікати, відразу перейшовши до спекотної та сексуальної Олі Полякової. Зірка української естради зробила відверте селфі, на якому можна споглядати ідеальну фігуру Олі. А найбільше привертає уваги бюст суперблондинки, який вона вирішила наполовину оголити. Не дивно, що це карантинне селфі так активно коментують: "Оля, ти богиня", "Це взагалі законно так виглядати?", "Погано видно верх", "А ваш чоловік що скаже на такі фото?", "Оля, ти як завжди бомба", "Відьма", "Дуже красиве тіло".

Оля Полякова оголила груди на радість фанатам

Jerry Heil теж вирішила потішити своїх фанатів провокативним фото. На перший погляд може здатися, що вона знялась оголеною, прикриваючись екологічною шубкою, але насправді вона фотографувалась у спідній білизні тілесного кольору. Але це не завадило її прихильникам залишити кілька теплих слів під фото: "Здалося", "Яка ти нереальна красуня", "Боже, як ти так гарно виходиш на фото?", "Я зараз почну тонути від такої краси", "Яка ж ти гарна", "Краса – страшна сила".

Jerry Heil заворожила фанатів новим фото

Чарівна зірка серіалу "Слуга народу" Анна Кошмал теж розбурхала мережу цього тижня. Чарівна українська акторка виклала фото, на якому вона позує у піджаку на голе тіло. Такий підхід дуже сподобався її прихильникам: "Класно виглядаєш", "Чарівна", "Красива", "Класне фото", "Вау", "Красуня! Сексі", "Аня, у тебе завжди класні фото".

Зірка серіалу "Слуга народу" виклала у мережу сміливе фото

Глибоким декольте усіх заворожила Злата Огнєвіч. Популярна українська співачка подобається своїм прихильникам, тому вони не соромляться засипати її компліментами, оспівуючи її природну красу: "Афродіта", "Дуже красива", "Шикарна", "Яка ти неймовірно красива", "Чарівна, як завжди".

Злата Огнєвіч замилувала фанатів своїм декольте

Неймовірна Тіна Кароль теж потішила цього тижня своїх прихильників в інстаграмі. Поп-діва українського шоубізу виклала фото, на якому вона позує у розкішній сукні, яка виграшно підкреслює її фігуру. Сама ж зірка висловила подяку усім, хто допоміг їй знову стати тренером-переможцем на вокальному шоу "Голос країни". Коментатори не забарилися, засипаючи її компліментами: "Тіночко, ти як завжди неперевершена", "Вау! Виглядаєш ідеально", "Тіна, ти заворожуюча", "Дуже сумували за твоїми новими фотками", "Це Дан фотографував Тіну?"

Тіна Кароль заворожила своєю красою

Саша з гурту KAZKA теж дивувала користувачів цього тижня. Це незвичайне фото привернуло увагу не однієї тисячі її підписників. Дивіться та читайте коментарі, які залишили зірці під цим фото: "Які груди", "Ти космічно магічна", "Яка ж ти красива", "Ви дуже класна".

Саша з KAZKA похизувалась пишним бюстом у мережі

Наостанок залишимо вам тут провокативне фото від колишньої учасниці шоу "Холостяк" Леї Вєріч. Дівчина не втомлюється хизуватися своїм тілом, шукаючи справжнє щастя. Коментарі під цим фото неоднозначні, як і сама Лея: "Фігура просто кайф", "Лея, біжи худнути! Досить їсти", "Така красива", "Чарівна усмішка", "Лея, не думала представляти Україну на Міс світу? Перемога б точно була твоєю".

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