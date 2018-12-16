Розкішна Ратажковскі показала нові фото

Популярна американська модель Ратажковскі продовжує тішити прихильників звабливим фото.

28-річна американська акторка та модель Емілі Ратажковскі встигає не лише займатись своєю кар'єрою, а й вести профіль в соцмережі Instagram.

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Там за звабливою кралею, яка не соромиться демонструвати свої форми, стежать понад 21 млн користувачів. Нещодавно дівчина вирішила нагадати про стильну зйомку віл Тома Ньютона. На кадрах Емілі позує у стриманому костюмі на голе тіло та з зібраним у хвіст волоссям. Ці світлини підтвердили, що моделі не обов'язково роздягатись, щоб виглядати привабливою в очах прихильників.

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