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Розкішна Ратажковскі показала нові фото

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Ратажковскі у новій фотосесії - фото 1
Ратажковскі у новій фотосесії / instagram.com/emrata

Популярна американська модель Ратажковскі продовжує тішити прихильників звабливим фото.

28-річна американська акторка та модель Емілі Ратажковскі встигає не лише займатись своєю кар'єрою, а й вести профіль в соцмережі Instagram.

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Там за звабливою кралею, яка не соромиться демонструвати свої форми, стежать понад 21 млн користувачів. Нещодавно дівчина вирішила нагадати про стильну зйомку віл Тома Ньютона. На кадрах Емілі позує у стриманому костюмі на голе тіло та з зібраним у хвіст волоссям. Ці світлини підтвердили, що моделі не обов'язково роздягатись, щоб виглядати привабливою в очах прихильників.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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