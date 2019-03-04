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8 березня Голос країни

Розкішна Ніколь Шерзінгер похизувалась глибоким декольте

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Ніколь Шерзінгер похизувалась формами - фото 1
Ніколь Шерзінгер похизувалась формами / instagram.com/nicolescherzinger

Відома співачка Ніколь Шерзінгер не припиняє дивувати своїм ефектним виглядом. Зірка кожним своїм фото підтверджує, що можна виглядати привабливою у будь-якому віці!

40-річна американська співачка, акторка і модель Ніколь Шерзінгер з легкістю може випередити будь-яку молоду зірку, адже постійно працює над власною кар'єрою та виглядом.

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До того ж, красуня веде профіль в соцмережі Instagram, де має понад 3,7 млн підписників. І це не дивно, адже Ніколь публікує кадри не лише зі світських заходів та зйомок, а й звичайних буднів. Нещодавно Шерзінгер потішили фанатів сонячними селфі з ефектним декольте.

"Попри те, що сонечко не світить, я посилаю вам все моє сонце та сяйво", – відзначила зірка, яка, здається, збирається переплюнути Моніку Беллуччі.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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