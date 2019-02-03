Дівчина тижня: гаряча модель Констанс Нуньєс, яка шаленіє від потужних машин (18+)

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Констанс Нуньєс – відверта фотомодель та сексуальна поціновувачка справжніх маслкарів з Лос-Анджелеса.

Американська модель з португальським корінням Констанс Нуньєс обожнює перегони і рок, а ще є однією з найкрасивіших дівчат будь-якого піддока світових перегонів. Красуня обожнює ганяти на серйозних чоловічих маслкарах і в представниках сильної статі найбільше цінує ввічливість та увагу.

Тут спокусливо: Дівчина тижня: сексуальна та розкута австралійська НЮ-модель Антея Пейдж (18+)

Улюблена машина гарячої моделі – Ford Mustang 1964-го року.

Фотомодель стала відома після того, як відмовила у побаченні самому Кріштіану Рональду. А зніматися в своїх кліпах панночку запрошував сам Енріке Іглесіас і американський діджей Borgeous.

Нуньєс знялася навіть у декількох американських фільмах, телепередачах і реаліті-шоу. Ось така ось просунута модель-шанувальниця сильних автомобілів.

В основному поціновувачка потужних тачок радує армію своїх шанувальників відвертими та спокусливими знімками з численних фотосесій, ми ж обрали найсміливіші фото красуні. Заціни:

Читайте також: Дівчина тижня: гаряча французька модель без комплексів Габріель Канейсіл (18+)