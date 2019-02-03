Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

Дівчина тижня: гаряча модель Констанс Нуньєс, яка шаленіє від потужних машин (18+)

  • 2260
Модель Констанс Нуньєс - фото 1
Модель Констанс Нуньєс

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Констанс Нуньєс – відверта фотомодель та сексуальна поціновувачка справжніх маслкарів з Лос-Анджелеса.

Американська модель з португальським корінням Констанс Нуньєс обожнює перегони і рок, а ще є однією з найкрасивіших дівчат будь-якого піддока світових перегонів. Красуня обожнює ганяти на серйозних чоловічих маслкарах і в представниках сильної статі найбільше цінує ввічливість та увагу.

Тут спокусливо: Дівчина тижня: сексуальна та розкута австралійська НЮ-модель Антея Пейдж (18+)

Улюблена машина гарячої моделі – Ford Mustang 1964-го року.

Фотомодель стала відома після того, як відмовила у побаченні самому Кріштіану Рональду. А зніматися в своїх кліпах панночку запрошував сам Енріке Іглесіас і американський діджей Borgeous.

Нуньєс знялася навіть у декількох американських фільмах, телепередачах і реаліті-шоу. Ось така ось просунута модель-шанувальниця сильних автомобілів.

В основному поціновувачка потужних тачок радує армію своїх шанувальників відвертими та спокусливими знімками з численних фотосесій, ми ж обрали найсміливіші фото красуні. Заціни:

Дівчина тижня: гаряча модель Констанс Нуньєс, яка шаленіє від потужних машин (18+) - фото 305393

Дівчина тижня: гаряча модель Констанс Нуньєс, яка шаленіє від потужних машин (18+) - фото 305394

Дівчина тижня: гаряча модель Констанс Нуньєс, яка шаленіє від потужних машин (18+) - фото 305395

Дівчина тижня: гаряча модель Констанс Нуньєс, яка шаленіє від потужних машин (18+) - фото 305396

Дівчина тижня: гаряча модель Констанс Нуньєс, яка шаленіє від потужних машин (18+) - фото 305397

Дівчина тижня: гаряча модель Констанс Нуньєс, яка шаленіє від потужних машин (18+) - фото 305398

Дівчина тижня: гаряча модель Констанс Нуньєс, яка шаленіє від потужних машин (18+) - фото 305399

Дівчина тижня: гаряча модель Констанс Нуньєс, яка шаленіє від потужних машин (18+) - фото 305400

Дівчина тижня: гаряча модель Констанс Нуньєс, яка шаленіє від потужних машин (18+) - фото 305401

Читайте також: Дівчина тижня: гаряча французька модель без комплексів Габріель Канейсіл (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
iPhone X та Samsung Galaxy S8: чи варто купувати флагмани минулих років
  • 04 лютого, 15:00
  • 419
Від 90-х до сьогодні: ностальгійні фото, як змінилися улюблені зірки
  • 04 лютого, 17:00
  • 388
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1161681
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз