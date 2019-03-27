Розкішна Ніколь Кідман показала, як розважається на зйомках

Відома голлівудська акторка Ніколь Кідман потішила фанатів залаштунками фотосесії.

51-річна американська та австралійська акторка Ніколь Кідман продовжує заворожувати фанатів своєю вродою та харизмою. Жінка не збирається поступатись молодим зіркам, і активно займається кар'єрою, а також веде профіль в соцмережі Instagram. Там за ефектною білявкою стежать понад 3,8 млн користувачів. І це не дивно, адже вона майже щодня ділиться кадрами своїх буднів, зйомок та світських заходів

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Нещодавно Ніколь стала зіркою нової фотосесії і вирішила показати світлини на короткому відео. Можна помітити, що акторка не просто чудово працює на камеру, а й розважається у кадрі, показуючи язик та сміючись.

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