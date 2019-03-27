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Доросла донька Емінема похизувалась пресом у бікіні

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Донька Емінема вразила ідеальною фігурою - фото 1
Донька Емінема вразила ідеальною фігурою / instagram.com/hailiescott1

23-річна донька відомого репера Емінема здивувала прихильників ідеальною фігурою у купальнику. Важко повірити, що дівчина так швидко виросла!

Одна з доньок Емінема, 23-річна Хейлі Скотт-Метерс зараз активно відпочиває в Австралії. Саме сонячними фото звідти дівчина публікує на своєму профілі в соцмережі Instagram, де у неї більш як 1,4 млн підписників і не лише через популярність батька.

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Дівчина зовсім не страждає від зіркової хвороби і поводиться, як звичайні жінки в її віці. Тому на її акаунті можна побачити вуличні та домашні знімки, а також фото її собаки. Нещодавно ж Хейлі влаштувала собі відпочинок в Австралії, тому поповнила стрічку новин ефектними фото у бікіні. Прес цієї крихітки змушує заздрити навіть чоловіків!

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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