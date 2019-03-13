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Розкішна Наталі Портман підкорює серця у новій рекламі

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Наталі Портман у новій рекламі Dior - фото 1
Наталі Портман у новій рекламі Dior / instagram.com/natalieportman

Популярна американська акторка Наталі Портман рідко з'являється на публіці, але кожна реклама з нею змушує затримати погляд. Зацініть свіже промо Dior з зіркою "Леона" та "Зоряний війн"!

37-річна американська акторка Наталі Портман відрізняється від багатьох голлівудських зірок, адже старається не афішувати своє особисте життя, однак кожна її поява на світських заходах, у фільмах та просто на обкладинках глянців викликає справжній ажіотаж.

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Нещодавно Наталі вкотре стала обличчям бренду Dior, чим поділилась на своїй сторінці в соцмережі Instagram, де у неї понад 3,7 млн підписників. Перші промо з Портман вже підкорили серця фанатів. Акторка виглядає неймовірно!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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