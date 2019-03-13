Пишнозада модель перетворилась у звабливу грецьку богиню

Володарка найвідоміших сідниць Кім Кардашян знову опинилась у центрі уваги. Цього разу модель вдягнулась, ніби грецька богиня, похизувавшись апетитними формами.

37-річна американська зірка реаліті-шоу Кім Кардашян заповнює своєю персоною не лише ефіри каналів, а й мережу. Дружина Каньє Веста та матір трьох дітей активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 130 мільйонів підписників. І це не дивно, адже Кім зовсім не соромиться демонструвати свою фігуру у доволі відвертих образах.

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Нещодавно Кардашян перевтілилась у справжню грецьку богиню, обравши напівпрозору сукню, яка підкреслила пишні форми зірки. Фанати одразу ж засипали жінку компліментами, назвавши образ у міру спокусливим.

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