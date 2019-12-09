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Найкрасивіша жінка в світі: Моніка Белуччі прикрасила обкладинку глянцю

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Моніка Белуччі - фото 1
Моніка Белуччі / peoples

Голлівудська кіноактриса і топмодель Моніка Белуччі вразила шанувальників стильною фотосесією. Вони залишилися у захваті!

На своїй сторінці в Instagram 55-річна зірка поділилася знімком, на якому позує в чорному комбінезоні, продемонструвавши пишні груди.

І ще: Моніка Белуччі знялась у відвертій фотосесії з павичем

Образ доповнювало масивне кольє на шиї зірки. Белуччі знялась для модного глянцю L'Officiel Maroc, знову довівши, що після 50 років жінки можуть виглядати молодо і свіжо. Шанувальники були в захваті від стильної фотосесії Моніки. Вони помітили, що Беллуччі, як завжди, виглядає приголомшливо.

"Обожнюю", "Красуня, люблю тебе", "Найкрасивіша жінка в світі", "Сексуальна королева", – відреагували фанати.

Найкрасивіша жінка в світі: Моніка Белуччі прикрасила обкладинку глянцю - фото 373296

Найкрасивіша жінка в світі: Моніка Белуччі прикрасила обкладинку глянцю - фото 373297

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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