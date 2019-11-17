Розкішна Моніка Беллуччі у прозорій сукні підкорює серця

Відома акторка Моніка Беллуччі досі залишається однією з найбажаніших жінок світу, а недавнє фото з зіркою у прозорій вечірній сукні лише розбурхало шанувальників. Розкішна жінка!

55-річна італійська акторка і модель Моніка Беллуччі підтверджує, що можна виглядати чудово у будь-якому віці. Жінка з легкістю складає конкуренцію юним зіркам, а також має профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 2,8 млн підписників.

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Нещодавно одна із найсексуальніших жінок світу побувала на презентації документальної стрічки про дизайнера Ральфа Лорена "Very Ralph", для якої обрала чорну вечірню сукню з прозорими вставками. У свої 55 Моніка має чудову фігуру, яку лише підкреслило звабливе вбрання.

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