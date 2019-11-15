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Леся Нікітюк похизувалася шикарними ніжками на ефектному кадрі

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Леся Нікітюк - фото 1
Леся Нікітюк / instagram

Українська телеведуча Леся Нікітюк вирішила трохи подражнити шанувальників пікантним знімком. Шоувумен влаштувала стильну фотосесію в одному з закладів, а також провела "опитування" на тему своїх ніжок.

Так, на своїй сторінці в мережі instagram Леся опублікувала фото в новому образі. Телеведуча позувала у в'язаному комплекті з ніжних пастельних відтінків. Свій "домашній" осінній лук Леді Ле завершила білими черевиками з хутряними вставками.

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Проте у центрі уваги опинилися спокусливі стрункі ніжки зірки, якими похизувалася на новому знімку. "Яка нога на фото? Права чи ліва?" – кокетливо запитала Нікітюк у підписників.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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