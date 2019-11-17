Гаряча Емілі Ратажковскі показала груди у крихітному костюмі (18+)

Популярна модель Емілі Ратажковскі потішила фанатів новими спокусливими фото без білизни. Так дівчина прорекламувала власний бренд одягу, і вийшло у неї дуже вдало.

28-річна модель, бізнесвумен та акторка Емілі Ратажковскі знаходить час не лише для різноманітних проєктів, а й для свого профілю в соцмережі Instagram. Там зі дівчиною з розкішними формами стежать понад 24 мільйони користувачів. А все тому, що Емілі не лише вродлива, а й не має комплексів щодо своєї фігури, яку радо демонструє і без одягу.

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Нещодавно Емілі запустила нову лінійку костюмів для жінок, які вирішила прорекламувати на собі. Щоправда, родзинкою стало не саме вбрання, а відсутність білизни. Тут спекотно:

Джерело всіх фото: instagram.com/emrata

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