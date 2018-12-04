Кеті Перрі заплатила шалену суму за побачення з Орландо Блумом

2 грудня Кеті Перрі відвідала благодійний аукціон під час фестивалю One Love Malibu.

Одним із лотів було побачення з Орландо Блумом, з яким співачка зустрічається з 2016 року. Результат торгів виявився несподіваним.

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Остання суттєва ставка прозвучала від шанувальниці Лаури, яка пропонувала 20 тисяч доларів за те, щоб "зазирнути в його карі очі". Це слова самої Перрі, яка розхвалювала бойфренда під час аукціону. Але чим більше дівчина вдавалася у подробиці, що чекає переможницю торгів, тим більше у неї було рішучості та відваги перервати захід і "викупити" свого коханого.

Кеті Перрі вирішила не ділити коханого / gettyimages

Останнє слово було за Кеті: виклавши півсотні тисяч доларів, вона з полегшенням покинула сцену. Добре, що всі кошти підуть на благодійність.

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