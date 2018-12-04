Емма Вотсон вразила чуттєвою фотосесією

Особливо у сукнях з оголеною спиною Емма просто чарівна / instagram

Актриса Емма Вотсон захопила шанувальників новими знімками.

Незважаючи на безперечну популярність і інтерес з боку мільйонів шанувальників, Емма Вотсон веде досить скритний спосіб життя.

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Вона практично не з'являється на публіці, не афішує своє особисте життя, рідко дає інтерв'ю і практично не знімається для глянцю. Однак нещодавно Емма зареєструвалася в Instagram і тепер час від часу радує шанувальників різними постами, а інколи навіть чудовими фотосесіями.

Так, днями на сторінці Вотсон з'явилося кілька чорно-білих знімків, на яких актриса позує в елегантних нарядах і виглядає дуже спокусливо. Особливо у сукнях з оголеною спиною Емма просто чарівна.

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