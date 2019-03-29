Розкішна Клаудія Шиффер знялася для обкладинки Vogue China

Німкеня Клаудія Шиффер вперше прикрасила обкладинку китайського Vogue: як зараз виглядає легендарна модель.

Німецька супермодель Клаудія Шиффер вперше в своїй кар'єрі знялася для обкладинки Vogue China.

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Зірка подіуму 1990-х вшанувала пам'ять дизайнера Карла Лагерфельда, який помер 19 лютого у віці 85 років. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram. Клаудія була однією з муз знаменитого модельєра.

Обличчями травневого номера разом з Клаудією стали моделі Саша Пивоварова і Грейс Елізабет. Моделі з'явилися в елегантних нарядах від Лагерфельда для Chanel.

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