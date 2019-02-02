Клаудія Шиффер розбухала мережу спокусливим фото (18+)

Відома німецька модель Клаудія Шиффер знову опинилась у центрі уваги через свій ефектний вигляд. Білявка точно знає секрет вічної молодості!

48-річна німецька супермодель Клаудія Шиффер зовсім не збирається поступатися молоді, тому й досі активно працює над власною кар'єрою. До того ж, красуня веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї більш як мільйон підписників. Там зірка ділиться кадрами зі своїх буднів, світських заходів та зйомок.

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Нещодавно Клаудія опублікувала спокусливий знімок у мереживному бюстьє, яке демонструє апетитні форми моделі. За лічені години фото зібрало понад 50 тисяч вподобань та чимало компліментів. Здається, у німців є власна Моніка Беллуччі.

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