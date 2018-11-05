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Розкішна Клаудія Шиффер показала свій образ до Хелловіну

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Клаудія Шиффер на Хелловін 2018 - фото 1
Клаудія Шиффер на Хелловін 2018 / instagram.com/claudiaschiffer

Відома модель Клаудія Шиффер продовжує дивувати своєю красою фанатів.

48-річна німецька супермодель та акторка Клаудія Шиффер не збирається поступатись місцем молоді, тому її часто можна побачити на світських заходах та зйомках. До того ж, знаменита білявка веде свій профіль в соцмережі Instagram. Там за нею стежать понад мільйон осіб, адже вона старається ділитись найцікавішими моментами з життя. Нещодавно Клаудія нагадала, що також відзначає Хелловін та поділилась фото у звабливому образі у чорній мереживній білизні та з чорною фатою, а також з трояндою в руках. Шиффер зовсім не збирається старішати!

І ще: Тіна Кароль поділилася з шанувальниками чуттєвим роликом

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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