Белла Хадід у білизні вразила стрункістю

Популярна модель Белла Хадід потішила фанатів доволі спокусливими фото у спідній білизні. Так зірка готується до показу Victoria's Secret.

22-річна американська модель Белла Хадід не тільки встигає прикрашати модні бренди та з'являтись на світських заходах, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за дівчиною стежать понад 20 млн користувачів, і це не дивно, адже вона старається ділитись з прихильниками майже усім, що трапляється у її житті.

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Нещодавно красуня похизувалась своїм тілом у спідньому перед шоу Victoria's Secret і навіть викликала занепокоєння через надмірну стрункість.

"Я не можу дочекатись, щоб побачити всі прекрасні наряди... Я така вдячна бути знову частиною шоу, почуватись більш здоровою та щасливою, аніж будь-куди. Усі типи тіла є різними та реагують по-різному на насичені тренування та здорову дієту", - одразу ж пояснила Белла.

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