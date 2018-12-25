Розкішна Кендалл Дженнер привітала з Різдвом

Популярна модель Кендалл Дженнер потішила прихильників святковими фото у спокусливій сукні.

23-річна американська модель та учасниця реаліті-шоу про життя родини Кардашян Кендалл Дженнер встигає не лише займатись своєю кар'єрою, а й активно ділиться фото на своєму профілі в соцмережі Instagram.

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Дівчина тішить фанатів знімками з фотосесій, світських заходів та звичайних буднів. Тому не дивно, що за красунею стежать понад 100 мільйонів. У честь свят Кендалл опублікувала фото у розкішній зеленій сукні та привітала підписників з Різдвом.

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