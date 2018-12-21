Кім Кардашян показала раритетне фото своєї бабусі

Зірка соцмереж Кім Кардашян показала, як виглядала її бабуся у весільній сукні.

Кім Кардашян показала фото, і розповіла сумну історію шлюбу своєї бабусі.

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"Я знайшла цю фотографію моєї красивої бабусі на її першому весіллі. Шлюб тривав лише 2,5 місяці, і її сім'я витратила все, що у них було на це весілля. Їй було так погано, але вона слідувала за своїм серцем", – написала Кардашян. Вона зізналася, що бабуся вчила її також слідувати своєму серцю і робити те, що хочеться, незважаючи ні на що.

"Кендалл вилита MJ!!!", – додала вона і тим самим викликала суперечки між шанувальниками. Фанати в коментарях підтримали Кім, зазначивши, що вони також вважають, що потрібно робити те, що хочеться, а не намагатися себе переламати або змусити. Крім того, багато хто підтримав Кардашян в тому, що Кендалл схожа на бабусю.

Зірка соцмереж Кім Кардашян показала, як виглядала її бабуся у весільній сукні

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