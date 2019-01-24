Розкішна Кендалл Дженнер показала нову зйомку

Відома модель Кендалл Дженнер потішила прихильників кадрами з нової ніжної фотосесії.

23-річна американська модель та учасниця реаліті-шоу про життя Кардашянів Кендалл Дженнер підкорює серця шанувальників не тільки з екранів, а й на своєму профілі в соцмережі Instagram. Там у зірки понад 102 млн підписників, і це не дивно, адже дівчина ділиться майже всім, що з нею трапляється.

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Нещодавно Кендалл показала прихильникам перші кадри з ніжної зйомки для популярного бренду взуття та аксесуарів Stuart Weitzman. На фото красуня постала у ніжних образах, хизуючись стрункими ногами.

instagram.com/kendalljenner

instagram.com/stuartweitzman

instagram.com/stuartweitzman

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