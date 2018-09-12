Розкішна Карлі Клосс показала ідеальні форми

Американська модель Карлі Клосс постала перед фанатами у неймовірній сукні.

26-річна екс-ангел Victoria's Secret Карлі Клосс зачаровує своєю красою не лише з модних подіумів, а на своїй сторінці в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 7,6 млн користувачів. Нещодавно білявка показала кадр із залаштунків однією з чарівних зйомок, на якій постала у розкішній сукні з ефектним вирізом, показавши свої форми. Не дивно, що за короткий час допис зібрав понад 400 тисяч переглядів та чимало компліментів від фанатів.

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