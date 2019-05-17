Розкішна Ірина Шейк розбурхала мережу спокусливим знімком у спідній білизні

Ірина Шейк регулярно бере участь у нових проектах для відомих брендів. І цього разу на своїй сторінці в Instagram красуня продемонструвала результати успішної кампанії і звичні для себе селфі.

Так, кілька годин тому модель Ірина Шейк опублікувала черговий гарячий кадр – знімок зроблений для рекламної кампанії нової колекції бренду Intimissimi. Обличчям цієї італійської марки спідньої білизни вона є вже давно.

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Ірина позує у чорному бюстгальтері, який підкреслює розкішні груди моделі. Доповнює образ "мокра" укладка і виразний макіяж. У короткому підписі модель натякнула, що колекція скоро буде представлена.

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