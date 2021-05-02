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Розкішна Хейлі Бібер показала реальну фігуру в бікіні (18+)

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Хейлі Бібер в купальнику - фото 1
Хейлі Бібер в купальнику

Популярна модель Хейлі Бібер зовсім не соромиться поставати перед фанатами без прикрас. І нові фото красуні це лише підтверджують!

24-річна американська телезірка та модель Хейлі Болдуін, яка нещодавно стала дружиною Джастіна Бібера, активно веде профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 34 мільйони користувачів. Хоча пандемія і позначилась на житті всіх, але дівчина не припиняє тішити прихильників кадрами зі своєї роботи та звичайних буднів.

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Нещодавно Хейлі опублікувала фото в крихітному рожевому купальнику, які викликали захват у підписників. На знімках модель постала не лише без макіяжу, а й без фотошопу, що неабияк оцінили коментатори. Ця красуня точно завжди готова до літа:

Розкішна Хейлі Бібер показала реальну фігуру в бікіні (18+) - фото 457776

Розкішна Хейлі Бібер показала реальну фігуру в бікіні (18+) - фото 457777

Джерело фото: instagram.com/haileybieber

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