Розкішна Хейлі Бібер показала реальну фігуру в бікіні (18+)

Популярна модель Хейлі Бібер зовсім не соромиться поставати перед фанатами без прикрас. І нові фото красуні це лише підтверджують!

24-річна американська телезірка та модель Хейлі Болдуін, яка нещодавно стала дружиною Джастіна Бібера, активно веде профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 34 мільйони користувачів. Хоча пандемія і позначилась на житті всіх, але дівчина не припиняє тішити прихильників кадрами зі своєї роботи та звичайних буднів.

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Нещодавно Хейлі опублікувала фото в крихітному рожевому купальнику, які викликали захват у підписників. На знімках модель постала не лише без макіяжу, а й без фотошопу, що неабияк оцінили коментатори. Ця красуня точно завжди готова до літа:

Джерело фото: instagram.com/haileybieber

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