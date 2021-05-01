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Кім Кардашян та її подругу розкритикували за неприродні форми

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Кім Кардашян - фото 1
Кім Кардашян / instagram

Зірка американського реаліті Кім Кардашян, яка зараз в стані розлучення з чоловіком, знаходить час і для релаксу. Красуня показала нові фото.

Так, 40-річна знаменитість насолоджується відпочинком з подругою Алані Ніколь Ентоні в Палм-Сарінгс. На своїй сторінці в Instagram Кім опублікувала фото, зроблені біля басейну в особняку її мами Кріс Дженнер.

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На фотографіях подружки позують в однакових мікробікіні зі смугастим принтом, демонструючи неймовірні вигини своїх засмаглих тіл. Більшість шанувальників були в захваті від знімків дівчат, вказавши в коментарях, що вони розкішний вигляд.

Однак були й ті, хто зазначив, що фігури дівчат виглядають неприродно і звинуватили їх у зловживанні силіконом. "Ви так виглядаєте, ніби в ваших тілах занадто багато силікону", "Кім має нездоровий вигляд", "Неприродні фігури!".

Гортайте галерею:

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