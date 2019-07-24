Розкішна Хайді Клум показала фанатам сідниці

Популярна модель Хайді Клум здивувала прихильників кадрами з відпочинку, на якому готується до майбутнього весілля. Однак увагу мережі привернув не список, а форми зірки.

46-річна німецька телеведуча, акторка та модель Хайді Клум вже давненько змушує фанатів замислитись над тим, що вона відкрила секрет вічної молодості. А підігрівають ці веселі теорії ще й нові дописи зірки в соцмережі Instagram, де у неї понад 6 мільйонів. Білявка зовсім не соромиться ділиться знімками без макіяжу та зі своїх буднів.

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А нещодавно Хайді похизувалась сідницями, показавши фото з відпочинку. "Працюю над засмагою та списком завдань на весілля", - відзначила вона у коментарі. Однак найбільше уваги звернули не на важливу подію у житті моделі з гітаристом Tokio Hotel Томом Каулітцом, а й на сідниці зірки.

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