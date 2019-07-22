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Розкішна гравець у покер показала нові спекотні фото

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Сара Андервуд показала звабливу фігуру - фото 1
Сара Андервуд показала звабливу фігуру / instagram.com/saraunderwood

Популярна модель і гравець у покер Сара Андервуд потішила прихильників новими спокусливим фото. Цього разу дівчина посеред лісу похизувалась апетитними формами без білизни.

35-річна блогерка, фотомодель та професійний гравець у покер Сара Андервуд зачаровує своєю вродою не лише суперників, а й підписників в Instagram, яких у неї понад 9 мільйонів.

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А все тому, що білявка майже щодня ділиться свіжими фото своїх буднів. Не варто забувати і про те, що дівчина зовсім не соромиться демонструвати звабливі форми. Це підтверджують недавні знімки Сари, на яких вона позує у розкішних образах без білизни.

Розкішна гравець у покер показала нові спекотні фото - фото 342557

Розкішна гравець у покер показала нові спекотні фото - фото 342558

Розкішна гравець у покер показала нові спекотні фото - фото 342559

Джерело всіх фото: instagram.com/saraunderwood

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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