Алессандра Амбросіо знялася оголеною для Vogue: інтимні фото

Відома сексуальна супермодель Алессандра Амбросіо знялася без одягу для грецького глянцю Vogue. Повністю оголена модель прикрилася одягом так, щоб "залишити місце для уяви". Знімками зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На одному фото Алессандра Амбросіо позує у світлому костюмі з піджаком вільного крою, під який зірка нічого не одягнула. Частину оголених грудей видно з-під вбрання.

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На другому знімку Амбросіо знялася в більш відвертому вигляді. Оголена модель накинула на плечі пальто і сидячи схрестила ноги, прикривши таким чином інтимні місця, але частково оголивши груди.

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