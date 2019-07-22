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Алессандра Амбросіо знялася оголеною для Vogue: інтимні фото

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Алессандра Амбросіо - фото 1
Алессандра Амбросіо / instagram

Відома сексуальна супермодель Алессандра Амбросіо знялася без одягу для грецького глянцю Vogue. Повністю оголена модель прикрилася одягом так, щоб "залишити місце для уяви". Знімками зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На одному фото Алессандра Амбросіо позує у світлому костюмі з піджаком вільного крою, під який зірка нічого не одягнула. Частину оголених грудей видно з-під вбрання.

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На другому знімку Амбросіо знялася в більш відвертому вигляді. Оголена модель накинула на плечі пальто і сидячи схрестила ноги, прикривши таким чином інтимні місця, але частково оголивши груди.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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