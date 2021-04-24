Моніка Белуччі у прозорій сукні підірвала мережу

Італійська актриса Моніка Белуччі знялась у сміливій фотосесії для модного французького глянцю Madame Figaro. Актриса не перестає дивувати!

Знаменитість прикрасила обкладинку видання і з'явилася на сторінках журналу в спокусливих нарядах. Фото красуня показала у своєму інстаграмі.

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Актриса вдягла білу довгу мереживну сукню від Dior. Її талію підкреслив тонкий шкіряний ремінь. Модельєри стверджують, що плаття в техніці кроше, яке представила Белуччі, буде хітом цього літнього сезону. Образ актриси доповнений босоніжками на високих підборах від Maison Ernest.

На другому фото Моніка з'явилася в мініспідниці з розрізом. Ретро-образ доповнений нюдовим топом з ажурними вставками.

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