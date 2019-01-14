Настя Каменських порадувала мережу новим гарячим знімком

Популярна українська співачка NK вирішила порадувати своїх шанувальників новим гарячим знімком у бікіні. Нове фото співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Артистка зробила цілу серію фото, на яких вона позує в яскравому купальнику, який вигідно підкреслює форми Насті. Варто зазначити, що користувачі мережі не залишили зірку без уваги і компліментів.

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"Шикарна мрія", "Красуня", "Українська Кім Кардашян", "Настя, ти прекрасна, обожаю!", "Шикарне тіло", "Дуже гарна засмага", "Обожнюю таку шикарну фігуру у жінок – все на місці і нічого зайвого!" – пишуть вражені фанати Каменських.

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