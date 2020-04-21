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Коронавірус Карантин

Наймолодша мільярдерка світу розбурхала мережу пікантним фото

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Кайлі Дженнер у купальнику - фото 1
Кайлі Дженнер у купальнику / instagram.com/kyliejenner

Популярна модель Кайлі Дженнер знову опинилась у центрі уваги мережі, а все через карантинне фото у бікіні. Тут спекотно!

22-річна зірка реліті-шоу, модель та бізнесвумен Кайлі Дженнер встигає не лише займатись величезною кількістю проєктів, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за дівчиною стежать понад 147 мільйонів користувачів, і це не дивно, адже вона майже щодня ділиться свіжими кадрами зі свого життя.

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Навіть карантин не став причиною, щоб Кайлі припиняла тішити фанатів новими знімками. Це підтверджує і недавнє фото красуні, на якому вона позує в купальнику біля власного басейну. Сонячний кадр Дженнер опублікувала в Історіях, показавши не лише розкішну фігуру, а свою природну вроду.

Наймолодша мільярдерка світу розбурхала мережу пікантним фото - фото 399225
Джерело фото: instagram.com/kyliejenner

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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