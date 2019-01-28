Нові фото Кім Кардашян розкритикували фанати

Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян знову опинилась у центрі обговорень через нову фотосесію.

37-річна американська модель та акторка Кім Кардашян не лише знімається у шоу про життя своєї родини, а й займається різноманітними модними проектами. До того ж, Кім шалено популярна в соцмережі Instagram, там за дружиною Каньє Веста стежать понад 126 мільйонів користувачів. І це не дивно, адже Кім активно ділиться майже всім, що трапляється у її житті.

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Цього разу жінка поділилась новими знімками, прорекламувавши свої нові парфуми KKW Heart. На кадрах можна побачити Кім у пудрових боді та білизні у доволі дивних позах. Не всім фанатам припала до душі фотосесії, чимало людей відзначили, що інколи матір трьох дітей забуває про те, що на неї дивляться мільйони молодих дівчат. За словами коментаторів, Кардашян позує та виглядає наче жінка легкої поведінки.

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