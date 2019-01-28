Дженніфер Еністон вперше стане матір'ю

Відома американська актриса Дженніфер Еністон стане матір'ю у 50 років.

Відзначається, що подібні чутки ходили про актрису багато років. За словами джерела, 50-річна актриса допомагала в двох мексиканських притулках і "закохалася" в одну з дівчаток.

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Дженніфер Еністон допомагала у мексиканських притулках

"Джен дуже хотіла взяти одну з цих дітей, і вона хотіла цього зі своїм колишнім чоловіком Джастіном Теру. Однак він весь час знаходив відмовки, чому для цього весь час був невідповідний момент", – повідомляється у джерелі.

Згідно з наявною інформацією, актриса вже почала оформляти папери. Її майбутня дочка втратила батьків, зараз їй 13 місяців.

"У дитини темні очі і густе темне волосся, а також найдовші вії, які Джен коли-небудь бачила", – йдеться у статті.

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