Розкішна Белла Хадід роздяглась для календаря (фото)

Популярна модель Белла Хадід стала зіркою нового календаря V Magazine, для якого позувала зовсім без одягу. Міс Лютий дуже спокуслива!

23-річна американська модель Белла Хадід активно займається різноманітними проєктами і знаходить час для профілю в соцмережі Instagram, де у неї понад 27 мільйонів підписників. А все тому, що дівчина обожнює ділитись знімками зі своїх буднів, зйомок та світських заходів.

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Нещодавно Белла потішила кадром зі зйомки для календаря від видання V Magazine. На світлині красуня позує оголена, прикриваючись джинсовою курточкою. Таки виглядає Міс Лютий:

До слова, для журналу знялось чимало моделей, серед яких і сестра Белли Джіджі Хадід.

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