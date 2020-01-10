Голий ангел: Демі Роуз розбурхала пікантним відео (18+)

Популярна plus-size модель Демі Роуз опинилась у центрі уваги мережі через кадри, на яких позує абсолютно голою. Тут спекотно!

25-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз є доволі нетиповою моделлю, адже вона її зріст всього 157 см, однак це компенсує розкішний бюст та тонка талія. Тому не дивно, що за англійською версією Кім Кардашян стежать вже 12 мільйонів підписників в соцмережі Instagram.

І ще: 38-річна Алессандра Аброзіо захопила фанів пляжними фото

Дівчина вирішила подякувати за таку величезну кількість шанувальників, тож опублікувала доволі спокусливі кадри, на яких позує зовсім без одягу на гойдалці на побережжі. За лічені години допис зібрав понад 600 тисяч лайків та компліментів.

Гортайте галерею:

Читайте також: Кім Кардашян розбурхала мережу фото у білизні