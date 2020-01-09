38-річна Алессандра Аброзіо захопила фанів пляжними фото

Знаменита супермодель Алессандра Амброзіо хоч і попрощалась з кар'єрою ангела Victoria's Secret, але не з купальниками. Зірка вкотре підтвердила, що не поступається фігурою юним моделям.

38-річна бразильська супермодель Алессандра Амброзіо активно наповнює сторінку в соцмережі Instagram, де у неї понад 10 мільйонів підписників.

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А все тому, що ділиться з прихильниками майже всім, що трапляється в її житті. До того ж, її профіль завжди тішить сонячними кадрами у бікіні, адже зараз вона має свій власний бренд, який радо рекламує на собі. І недавні пляжні знімки Алессандри викликають справжній захват, адже матуся двох дітей завжди у чудовій формі!

Джерело всіх фото: instagram.com/alessandraambrosio

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