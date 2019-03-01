Розкішна ангел Victoria's Secret вразила голим фото (18+)

Популярна модель Даутцен Крус потішила прихильників звабливим фото без одягу. Білявка зовсім не соромиться демонструвати своє тіло на публіці. Тут спекотно!

34-річна нідерландська супермодель та ангел Victoria's Secret Даутцен Крус підкорює серця шанувальників та шанувальниць не лише з подіумів та зйомок для відомих брендів, а й на своєму профілі в соцмережі Instagram. Там за розкішною білявкою стежать понад 6 мільйонів підписників, і це не дивно, адже дівчина часто ділиться майже всім, що з нею трапляється.

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Нещодавно Даутцен опублікувала незвичайне чорно-біле фото без одягу, зазначивши в описі, що її можна знайти у воді. Природна краса зірки не залишила фанатів байдужими і її одразу ж засипали компліментами та коментарями.

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