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Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Розкіш і невагомість: Марго Роббі знялася для обкладинки Harper's Bazaar

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Марго Роббі прикрасила грудневу обкладинку номера - фото 1
Марго Роббі прикрасила грудневу обкладинку номера / gettyimages

Актриса Марго Роббі стала головною героїнею грудневого номера журналу Harper's Bazaar. У своєму інтерв'ю виданню Марго розповіла про запуск власного продакшну та зйомки в останньому фільмі "Марія – королева Шотландії".

За словами актриси, її трансформація в королеву Єлизавету I, яка була ще в юні роки заражена віспою, займала 3,5 години щодня. Спочатку гримери закріплювали шпильками волосся Марго, потім накладали спеціальну шапочку.

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Марго Роббі прикрасила обкладинку грудневого номера - фото 289402
Марго Роббі прикрасила обкладинку грудневого номера / Harper's Bazaar
Марго Роббі прикрасила обкладинку грудневого номера - фото 289401
Марго Роббі прикрасила обкладинку грудневого номера / Harper's Bazaar

Для кожного етапу хвороби героїні і її життя використовували різні перуки. Крім того на обличчя Роббі накладалися штучні рубці. Найшвидшою частиною гримування виявився білий макіяж з густо наведеними щоками, губами і бровами.

Через брак різноманітних ролей для жінок у 2014 році Марго Роббі вирішила заснувати свою продакшн-компанію LuckyChap Entertainment.

Я просто не хотіла вибирати черговий сценарій, де мені пропонують роль дружини або дівчини, як супутнього елемента чоловічої історії, – говорить актриса.

Марго Роббі прикрасила обкладинку грудневого номера - фото 289398
Марго Роббі прикрасила обкладинку грудневого номера / Harper's Bazaar
Марго Роббі прикрасила обкладинку грудневого номера - фото 289397
Марго Роббі прикрасила обкладинку грудневого номера / Harper's Bazaar

Створення такої компанії здавалося чудовою ідеєю, а тепер, за часів руху #MeToo, про зйомки фільмів для жінок тільки всі й говорять.

Марго Роббі прикрасила обкладинку грудневого номера - фото 289400
Марго Роббі прикрасила обкладинку грудневого номера / Harper's Bazaar
Марго Роббі прикрасила обкладинку грудневого номера - фото 289395
Марго Роббі прикрасила обкладинку грудневого номера / Harper's Bazaar

Нагадаємо, що фільм режисера Джозі Рурк "Марія – королева Шотландії" вийде у прокат 7 грудня. У центрі сюжету – протистояння королеви Франції Марії Стюарт (Сірша Ронан) і британської королеви Єлизавети I (Марго Роббі).

Марго Роббі прикрасила обкладинку грудневого номера - фото 289399
Марго Роббі прикрасила обкладинку грудневого номера / Harper's Bazaar
Марго Роббі прикрасила обкладинку грудневого номера - фото 289396
Марго Роббі прикрасила обкладинку грудневого номера / Harper's Bazaar

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Джерело: Harper's Bazaar
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