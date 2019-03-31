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Розіграші на 1 квітня: кумедні приколи, як розіграти друзів чи колег
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1 квітня світ відзначає День сміху, також відомий як День дурня. У це веселе свято прийнято не тільки жартувати, а й розігрувати друзів та колег по роботі. Ми зібрали для вас найкращі приколи і розіграші – черпайте ідеї!
1 квітня ви можете проявити свою фантазію та почуття гумору на повну, наприклад, розігравши когось по телефону або при зустрічі. Якщо ж вам набридли банальні приколи – ми придумали цікаві та веселі розіграші, на які ваші друзі чи колеги точно поведуться.
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Тільки будьте й самі обачні, щоб не попастися на свій же гачок ;)
Розіграші над друзями в День сміху
Якщо банальні жарти з "білою спиною" та "глянь туди" вже не вражають ваших друзів, то не варто розчаровуватись. Ось як ще можна їх розіграти!
Зустріч з зіркою
Якщо ви збираєтесь зайди за другом чи подругою перед прогулянкою, то є чудова можливість зробити близькій людині сюрприз, організувавши дуже бюджетну зустріч з зіркою. Як це зробити? Просто видрукуйте фото кумира друга у невеликому форматі, прихопіть скотч та прямуйте в гості. Важливо, звісно ж, не попереджати про свій прихід. На місці потрібно приклеїти портрет до дверного вічка і натиснути на дзвінок.
Телефон зі струмом
Оберіть довірливого друга, зателефонуйте йому та попросіть не брати слухавку найближчі 5 хвилин. Аргументуйте це тим, що на лінії працює телефоніст, якого може вдарити струмом. Будьте якомога серйозніші, а за кілька хвилин передзвоніть. Якщо друг все ж візьме слухавку, то просто кричіть у неї.
Несподівана розмова
Телефонні розіграші вважаються найбезпечнішими, адже друзі будуть на відстані від вас і не зможуть фізично вплинути у разі надто невдалого жарту. Тому можна увімкнути переадресацію на кількох друзів, перенаправляючи їх на якусь компанію, приміром, салон краси, пошту, зоомагазин чи службу підтримки.
Як розіграти колег 1 квітня
Нестерпний бос
Якщо ви дивилися фільм "Нестерпні боси", то цей розіграш вам однозначно припаде до душі. З собою потрібно мати шприц з водою або невеликий водяний пістолет. Якщо на перше квітня у вас запланована нарада – скористайтесь нагодою. Необхідно сісти навпроти жертви. Акуратно випустіть струмінь води у напрямку ширінки "жертви". Коли вашому колезі потрібно буде встати – у всіх виникне думка, що він не дотерпів до вбиральні. Будьте готові, що такий жарт може залишити вас без зубів ;)
Смаколики з сюрпризом
У кожного в офісі є бодай один співробітник, який просто обожнює під'їдати все, що криво лежить. 1 квітня ви можете провчити своїх колег, принісши їм особливий смаколик. Можете приготувати вдома кекс або купити вже готовий. Акуратненько розрізаємо смаколик навпіл, намащуючи його зубною пастою. Зовні – звичайний десерт, але всередині чекає несподіваний сюрприз.
Великий вибух
Для розіграшу вам знадобиться подушка-пердушка. Акуратненько кладемо її на крісло, накривши його чимось, щоб не розкрити секрет. Відразу додамо, що ефектним цей розіграш буде лише в тому випадку, коли у вас великий просторий кабінет. Тихцем розкладати подушки-пердушки по особистих кабінетах не варто.
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