Анекдоти про політику і політиків: актуальні жарти про наболіле

Політика здавна є джерелом жартів, адже сприймати її без гумору складно. Ми зібрали для вас веселі анекдоти на цю особливо актуальну зараз тему – смійтеся, навіть якщо крізь сльози!

На носі – вибори президента України 2019, тож про політику та політиків зараз говорять усюди: на роботі, в магазинах, удома перед телевізором і, звісно, у соцмережах. Ми вирішили, що дрібка гумору в цей час не завадить. Читайте кумедні приколи і пам'ятайте, що в кожному жарті є частка правди.

***

Потрапив Порошенко в царство небесне і відразу опинився а раю. Живе, радіє. Але через день його перевели в пекло.

Обурений президент запитує Всевишнього:

– Шановний, чому мене спочатку поселили в рай, а потім перевели в пекло?

– Щоб ти в раю подивився на те, що обіцяв народу, а в пеклі побачив те, що у тебе вийшло.

***

Кандидат в президенти Зеленський принаймні не приховує, що він клоун.

***

– Куме ви чули новину? Юлька брехати перестала!

– Та ви шо? І коли похорон?

***

Особливості перекладу: російська прізвище Жириновський пишеться і читається українською як Ляшко.

***

***

Навіщо депутатам зарплата в 20 тисяч, якщо вони стверджують, що можна запросто прожити на 4 тисячі?

***

Коли народу пропонують затягнути паски ті, у кого краватки в обхваті значно ширші за ті пояси – мимоволі замислюєшся, що тут насправді правильніше затягнути.

***

Попереду стада йде круторогий баран з дзвіночком. Вівці впевнені, що він знає, куди він їх веде. А баран всього лише бажає бути попереду – робота не пильна, і хороший вибір трави!

***

***

Цікаво, що людина може стати депутатом, а ось депутат людиною стати не може.

***

У Бразилії змія проковтнула місцевого депутата. Українці попросили терміново надіслати в Україну 450 таких змій.

***

Політику, ніколи не забувай: твій головний виборець не хіпстер, а бабця в драповому пальто, яку інопланетяни опромінюють через телефон.

***

***

Диван – це не меблі, це життєва позиція.

***

Хітом продажів в березні 2019 року став голос виборця.

***

Люди діляться на дві категорії:

1: хто ділиться

2: хто не ділиться

***

Кумедні меми: Якби князі Київської Русі балотувалися на вибори 2019