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Вибори президента України 2019 Євро 2020 Голос країни

Анекдоти про політику і політиків: актуальні жарти про наболіле

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Мер Спрінгфілда з мультика Сімпсони - фото 1
Мер Спрінгфілда з мультика Сімпсони

Політика здавна є джерелом жартів, адже сприймати її без гумору складно. Ми зібрали для вас веселі анекдоти на цю особливо актуальну зараз тему – смійтеся, навіть якщо крізь сльози!

На носі – вибори президента України 2019, тож про політику та політиків зараз говорять усюди: на роботі, в магазинах, удома перед телевізором і, звісно, у соцмережах. Ми вирішили, що дрібка гумору в цей час не завадить. Читайте кумедні приколи і пам'ятайте, що в кожному жарті є частка правди.

***

Потрапив Порошенко в царство небесне і відразу опинився а раю. Живе, радіє. Але через день його перевели в пекло.
Обурений президент запитує Всевишнього:
– Шановний, чому мене спочатку поселили в рай, а потім перевели в пекло?
– Щоб ти в раю подивився на те, що обіцяв народу, а в пеклі побачив те, що у тебе вийшло.

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Кандидат в президенти Зеленський принаймні не приховує, що він клоун.

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– Куме ви чули новину? Юлька брехати перестала!
– Та ви шо? І коли похорон?

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Особливості перекладу: російська прізвище Жириновський пишеться і читається українською як Ляшко.

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Навіщо депутатам зарплата в 20 тисяч, якщо вони стверджують, що можна запросто прожити на 4 тисячі?

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Коли народу пропонують затягнути паски ті, у кого краватки в обхваті значно ширші за ті пояси – мимоволі замислюєшся, що тут насправді правильніше затягнути.

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Попереду стада йде круторогий баран з дзвіночком. Вівці впевнені, що він знає, куди він їх веде. А баран всього лише бажає бути попереду – робота не пильна, і хороший вибір трави!

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Цікаво, що людина може стати депутатом, а ось депутат людиною стати не може.

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У Бразилії змія проковтнула місцевого депутата. Українці попросили терміново надіслати в Україну 450 таких змій.

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Політику, ніколи не забувай: твій головний виборець не хіпстер, а бабця в драповому пальто, яку інопланетяни опромінюють через телефон.

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Диван – це не меблі, це життєва позиція.

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Хітом продажів в березні 2019 року став голос виборця.

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Люди діляться на дві категорії:
1: хто ділиться
2: хто не ділиться

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Кумедні меми: Якби князі Київської Русі балотувалися на вибори 2019

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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