Розіграш касок: Притула зібрав 1,4 млн гривень за 12 годин

Сергій Притула провів на Великдень конкурс із розіграшем каски та зібрав 46 тисяч доларів на потребу ЗСУ.

Сергій Прутула повідомив, що за 12 годин великоднього конкурсу донатів у твіттері вдалося зібрати 1,4 мільйона гривень, які підуть на допомоги ЗСУ.

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У центрі уваги були раритетні каски із зіркою з волонтерського складу. Їх у перші тижні повномасштабної війни передали з Польщі, проте вони металеві й від куль не захищають. Щоб не було він них зовсім жодного толку, нехай працюють на перемогу. Тож у Фонді вирішили, що каску продадуть, а всі кошти – на потреби ЗСУ.

У твіттері Сергій Притула запустив марафон донатів. Той, хто надішле найбільший благодійний внесок, той і отримає раритетну каску 1970-х років. За 12 годин такого конкурсу назбирали 1,4 млн гривень. Надсилали й у гривні, і у доларах, і у євро, і у різній криптовалюті.

"Люди, ви неймовірні! Дякую ще раз кожному і кожній, хто долучився, кидав скріни та мовчки просто кидав на рахунки. Будемо пробувати інші формати подібних аукціонів для зборів допомоги на армію, бачу, вам заходить. Ми величезна сила, яка підставить плече нашим ЗСУ. Тому ми і переможемо! Слава Україні!", – написав Сергій Притула.

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