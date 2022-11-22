"Рози. Фільм-кабаре": в український прокат виходить кінострічка про гурт Dakh Daughters

Українські глядачі невдовзі зможуть переглянути документальний фільм про гурт Dakh Daughters. Це трагікомічний мюзикл, у якому глядачі дізнаються, як сім актрис київського театру "Дах" створили фрік-кабаре бенд Dakh Daughters, а рік потому брали участь у Революції гідності. Читайте далі!

Кінострічка зафіксувала початок того, що відбувається сьогодні в Україні – неймовірну єдність українського народу проти російського нападу на Україну, Європу, вільний світ.

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У прокат стрічка вийде 24 листопада. Кіносеанси передбачені у таких містах: Київ, Львів та Одеса.

Режисеркою фільму стала Ірена Стеценко, а оператором був Сергій Стеценко.

Одного разу в гримерці відомого київського театру "Дах" сім акторок придумали проєкт Dakh Daughters. На першому сольному шоу "Рози" вони представили світові сучасну інтерпретацію мистецтва кабаре, яке у своїй абсолютній карнавальній свободі вміє розважати публіку найсерйознішими темами. Водночас Україна опинилась на порозі значних змін не тільки в суспільстві, але й у свідомості тисяч людей. Революція гідності та Війна розкривають героїнь у тонкощах характерів, світоглядів, творчих рефлексій", – йдеться в описі до фільму.

Дивіться офіційний трейлер "РОЗИ. Фільм-кабаре":

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