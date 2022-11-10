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"Коза Ностра. Мама їде": трейлер україно-італійської комедії, яка буде у кіно з 1 грудня

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"Коза Ностра. Мама їде": трейлер україно-італійської комедії, яка буде у кіно з 1 грудня - фото 1

Фільм "Коза Ностра. Мама їде" створила україно-італійська команда, а в головній ролі – Ірма Вітовська. Дивіться тизер кумедної стрічки про сім'ю та родинні стосунки!

Українські глядачі зможуть побачити Ірму Вітовську в ролі винахідливої Влади Кози, яка буде перевиховувати італійських мафіозі в комедії про сім'ю та мафію.

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Комедія "Коза Ностра. Мама їде" в українському кінопрокаті з 1 грудня 2022 року.

Сюжет. Головна героїня фільму Влада Коза продає свій дім у Карпатах та летить до сонячної Сицилії, щоб жити з донькою та допомагати в догляді за онуком. Та виявляється, приїзду мами ніхто не чекав. Після сварки з донькою Влада випадково опиняється на віллі колись могутнього італійського мафіозі дона Фредо, нині вдівця, який переживає глибокі кризи – особистісну, сімейну та фінансову. Влада влаштовується прибиральницею, але стає порятунком цього дому: мамою для дітей дона Фредо та реформаторкою дотепер старої неефективної та, головне, негуманної мафії.

Дивіться офіційний трейлер фільму "Коза Ностра. Мама їде":

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