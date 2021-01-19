Рожеві гойдалки на кордоні Мексики та США назвали Дизайном року

Ці гойдалки показували, що гра може бути актом опору

Інсталяція "Стіна-балансир" (Teeter-Totter Wall) отримала нагороду "Дизайн року" у конкурсі від лондонського Музею дизайну. Нагадаємо, рожеві гойдалки від архітектурної студії Rael San Fratello встановили у 2019 році на кордоні міст Ель-Пасо у США та Сьюдад-Хуарес у Мексиці.

Інсталяція проіснувала всього близько 40 хвилин. Проєкт був "партизанським", оскільки не отримав офіційного дозволу, і час його життя залежав від швидкості прикордонного патруля.

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За словами Rael San Fratello, мета полягала в тому, щоб показати, що "гра може бути актом опору". Автори вклали у перформанс символ зміцнення почуття єдності, попри зведені стіни.

На думку Dezeen, ці кордони політизувала адміністрація Дональда Трампа – на початку президентського терміну політик поставив перед собою завдання побудувати нову стіну між країнами. Журі присудили перемогу рожевим гойдалкам відразу після перемоги Джо Байдена на президентських виборах у США й оголосили результат за день до його інавгурації та завершення каденції Трампа.



Гойдалки простояли близько 40 хвилин, а потім їх прибрали

У 2020 році інсталяція набула особливого значення. Виконавчий директор Музею дизайну Тім Марлоу описав її як "винахідливе і гостре нагадування про те, як люди можуть подолати сили, які прагнуть нас розділити". Автори проєкту додали, що стіни вже не працюють, адже агресивні протестувальники проникли у будівлю Капітолію, а коронавірус продовжує поширюватися.

"Ми повинні будувати мости, а не стіни", – заявив Рональд Раель.

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